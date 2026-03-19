Les Estivales du Patrimoine 2026 Domaine des Ligneries Trio Parrhèsia

Domaine des Ligneries Charentilly Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Cet été, venez vivre une expérience unique pour cette 8ème édition des Estivales du Patrimoine. Un rendez-vous annuel exceptionnel, permettant de découvrir le riche patrimoine historique de la Gâtine Tourangelle.

De juin à fin août, 7 sites d’exception vous ouvrent leurs portes.

Surplombant le logis médiéval d’origine (‘‘Les Ligneries’’), le château du Domaine des Ligneries est réalisé en 1857 pour Louis Moisant par l’architecte Phidias Vestier. Protégé de Talleyrand, Phidias Vestier est à l’origine de nombreux châteaux et ouvrages publics tourangeaux, comme le château de Poillé, celui de Rochecotte ou la gare de Tours. Dans les années 1880, la demeure est remaniée dans le style néo-gothique alors à la mode. Paysagiste en vue, Edouard André crée en 1887 son parc à l’italienne encore entretenu aujourd’hui.

Concert classique LE TRIO PARRHÈSIA

Fondé en 2020 à l’Académie Philippe Jaroussky, le Trio Parrhèsia s’impose parmi les ensembles de musique de chambre prometteurs. Engagé dans la création contemporaine, il se produit en France et à l’international 17 .

Domaine des Ligneries Charentilly 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 83 87 tourisme2@gatine-racan.fr

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English :

Come and enjoy a unique experience this summer at the 8th Estivales du Patrimoine. This annual event is an exceptional opportunity to discover the rich historical heritage of the Gâtine Tourangelle region.

From June to the end of August, 7 exceptional sites open their doors to you.

L’événement Les Estivales du Patrimoine 2026 Domaine des Ligneries Trio Parrhèsia Charentilly a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan