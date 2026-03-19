Les Estivales du Patrimoine 2026 Manoir de Rebondais Jazz manouche LA CANNE À SWING

507 La Remonnière Chemillé-sur-Dême Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 17:30:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Cet été, venez vivre une expérience unique pour cette 8ème édition des Estivales du Patrimoine. Un rendez-vous annuel exceptionnel, permettant de découvrir le riche patrimoine historique de la Gâtine Tourangelle.

De juin à fin août, 7 sites d’exception vous ouvrent leurs portes.

Situé au coeur de la commune de Chemillé-sur-Dême, le manoir de Rebondais est un remarquable témoignage de l’architecture civile de la fin du XVe et du début du XVIe siècle. Il accueillit régulièrement le poète Pierre de Ronsard, qui le mentionne dans certains de ses écrits comme un lieu empreint de joie de vivre. Attesté dès 1608, le manoir a traversé les siècles non sans difficultés fragilisé par le temps, et menacé de disparaître, il a finalement été sauvé et restauré avec soin.

Jazz manouche LA CANNE À SWING Après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et du jazz manouche (plus de 800 concerts en France et à l’étranger) la Canne à Swing élargit son répertoire, les morceaux s’entremêlent autour de compositions, de musiques méditerranéennes, de swing, de boléro… 17 .

507 La Remonnière Chemillé-sur-Dême 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 40 24

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English :

Come and enjoy a unique experience this summer at the 8th Estivales du Patrimoine. This annual event is an exceptional opportunity to discover the rich historical heritage of the Gâtine Tourangelle region.

From June to the end of August, 7 exceptional sites open their doors to you.

L’événement Les Estivales du Patrimoine 2026 Manoir de Rebondais Jazz manouche LA CANNE À SWING Chemillé-sur-Dême a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan