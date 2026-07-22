Informations pratiques

Les Monts d’Aunay

Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon

Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique.

Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique. .

Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48

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English : Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon

He listens, composes and reflects; she gets tangled up and bounces back. His strings vibrate with music; hers are full of energy.

L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie