Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay
samedi 8 août 2026 · Les Monts d'Aunay
Informations pratiques
Les Monts d’Aunay
Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon
Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique.
Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique. .
Place de L Hôtel de ville Les Monts d’Aunay 14260 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48
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English : Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon
He listens, composes and reflects; she gets tangled up and bounces back. His strings vibrate with music; hers are full of energy.
L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Aunay-sur-Odon Les Monts d’Aunay a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie