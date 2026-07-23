Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Villers-Bocage Villers-Bocage
mercredi 5 août 2026 · Villers-Bocage
Informations pratiques
Villers-Bocage
Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Villers-Bocage
Place Marechal Leclerc Villers-Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique.
Il écoute, compose et réfléchit, elle s’emmêle et rebondit. Ses cordes à lui vibrent en musique, sa corde à elle, est dynamique. .
Place Marechal Leclerc Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48
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English : Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Villers-Bocage
He listens, composes and reflects; she gets tangled up and bounces back. His strings vibrate with music; hers are full of energy.
L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Petite Histoire au Hasard, à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-07-23 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie