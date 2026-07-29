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AGENDA · Villers-Bocage

Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage Villers-Bocage

mercredi 29 juillet 2026 · Villers-Bocage

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Place Marechal Leclerc
Ville
14310 Villers-Bocage
Département
Calvados
Tarif

Villers-Bocage

Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage

Place Marechal Leclerc Villers-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante !
Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante !   .

Place Marechal Leclerc Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48 

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English : Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage

At this year’s Estivales du Pré-Bocage festival: folk music, hunting music, battle music, court music… Pure dance… spellbinding!

L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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