Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage Villers-Bocage
mercredi 29 juillet 2026 · Villers-Bocage
Informations pratiques
Villers-Bocage
Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage
Place Marechal Leclerc Villers-Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante !
Pour ces Estivales du Pré-Bocage, musiques populaires, musiques de chasse, musiques de combat, musiques de cour … De la danse pure … envoûtante ! .
Place Marechal Leclerc Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 48
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English : Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage
At this year’s Estivales du Pré-Bocage festival: folk music, hunting music, battle music, court music… Pure dance… spellbinding!
L’événement Les Estivales du Pré-Bocage Renaissance, à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie