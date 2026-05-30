Les estivales Echos du sous-sol Au Cimetière Pleyben

Pleyben

Les estivales Echos du sous-sol

Au Cimetière 24B Rue du Cimetière Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Echos du sous-sol est un parcours-spectacle qui prend la forme d’une déambulation immersive dans un cimetière, lieu de transition entre l’ici-bas et l’au-delà. Il réunit une femme partie à la recherche de ses mort.e.s, un comédien qui incarne les personnes qu’elle rencontre (gardien de cimetière, usagère des lieux, membre de sa famille…) et une assemblée de spectateurs

équipés de casques audios invités à composer un chœur silencieux en lisant dans leur tête certaines parties du texte.

Au cimetière durée 1h00 à partir de 12 ans. .

Au Cimetière 24B Rue du Cimetière Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 68 11

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English :

L’événement Les estivales Echos du sous-sol Pleyben a été mis à jour le 2026-05-30 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE