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Pot d’accueil des estivants Pleyben

Pot d’accueil des estivants Pleyben mardi 28 juillet 2026.

Adresse : place de l'école

Ville : 29190 Pleyben

Département : Finistère

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pleyben

Pot d’accueil des estivants

place de l’école Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

L’équipe de l’office de tourisme vous invite à la découverte de son territoire lors d’un pot d’accueil où la convivialité est le maître mot ! Dégustation de produits bretons, et bien d’autres surprises vous y attendent…Venez nombreux !
Ouvert à tous Gratuit

Rendez-vous Salle des associations place de l’école (à côté de la bibliothèque)   .

place de l’école Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 81 27 37 

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English :

L’événement Pot d’accueil des estivants Pleyben a été mis à jour le 2026-05-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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