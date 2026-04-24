LES ESTIVALES FESTIVIC Vic-la-Gardiole
vendredi 10 juillet 2026 · Vic-la-Gardiole
Informations pratiques
Vic-la-Gardiole
LES ESTIVALES FESTIVIC
30 Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Chaque vendredi d’été (juillet et août), l’événement Festivic fait vibrer le centre de Vic la Gardiole.
Chaque vendredi d’été (juillet et août), l’événement Festivic fait vibrer le centre de Vic la Gardiole. Véritable lieu de rencontre entre locaux et visiteurs, ce marché nocturne incontournable mêle saveurs du terroir, animations musicales et ambiance festive. Une invitation à la douceur de vivre méditerranéenne. .
30 Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11
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English : LES ESTIVALES FESTIVIC
Every Friday during the %E9t%E9 (July and August), the Festivic event brings the center of Vic la Gardiole to life.
L’événement LES ESTIVALES FESTIVIC Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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