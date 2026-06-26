CONCOURS DE PETANQUE Vic-la-Gardiole
CONCOURS DE PETANQUE Vic-la-Gardiole jeudi 9 juillet 2026.
Vic-la-Gardiole
CONCOURS DE PETANQUE
Chemin d’aiguebonne Vic-la-Gardiole Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Concours mixtes doublette montée (femme ou enfant de -14 ans). Restauration et buvette sur place.
Concours mixtes doublette montée (femme ou enfant de -14 ans). Restauration et buvette sur place. .
Chemin d’aiguebonne Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11
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English : CONCOURS DE PETANQUE
Mixed doubles tournament (women or children under 14). Food and refreshments available on site.
L’événement CONCOURS DE PETANQUE Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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