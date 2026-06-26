Vic-la-Gardiole

CONCOURS DE PETANQUE

Chemin d’aiguebonne Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Concours mixtes doublette montée (femme ou enfant de -14 ans). Restauration et buvette sur place.

Concours mixtes doublette montée (femme ou enfant de -14 ans). Restauration et buvette sur place. .

Chemin d’aiguebonne Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11

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English : CONCOURS DE PETANQUE

Mixed doubles tournament (women or children under 14). Food and refreshments available on site.

L’événement CONCOURS DE PETANQUE Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau