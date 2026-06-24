Vic-la-Gardiole

BAL COUNTRY

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Mettez votre chapeau de cow-boy pour une démonstration et un bal Country animé par l’association ViCountry.

Buvette et restauration sur place. .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement BAL COUNTRY Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau