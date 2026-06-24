Vic-la-Gardiole

SOIRÉE CABARET

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-19

La revue Diam’s vous plonge dans l’univers du cabaret plumes, strass, french cancan et ambiance féerique. Danseurs et meneuse de revue vous offrent un spectacle flamboyant mêlant élégance, énergie et émotion. .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11

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L’événement SOIRÉE CABARET Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau