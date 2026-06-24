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ORCHESTRE GOLDSTAR Vic-la-Gardiole

ORCHESTRE GOLDSTAR Vic-la-Gardiole mercredi 29 juillet 2026.

Adresse
Boulevard des Aresquiers
Ville
34110 Vic-la-Gardiole
Département
Hérault
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif

Vic-la-Gardiole

ORCHESTRE GOLDSTAR

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12

GOLDSTAR célèbre 30 ans de musique et de fête avec un
show live spectaculaire et énergique   .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11 

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English :

L’événement ORCHESTRE GOLDSTAR Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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