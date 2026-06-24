TOURNOI DE BASKET 3X3 Vic-la-Gardiole mardi 21 juillet 2026.

Vic-la-Gardiole

TOURNOI DE BASKET 3X3

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Enfilez vos baskets, ce soir on joue au basket-ball 3X3 ! Inscription sur place. .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11

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English :

L’événement TOURNOI DE BASKET 3X3 Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau