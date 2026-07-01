Informations pratiques

Vic-la-Gardiole

LA PREMIÈRE DES AUDACIEUSES DU BASSIN DE THAU

30 Chemin de la Poule d’Eau Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : 9 – 9 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les Audacieuses vous invitent à une soirée dédiée à l’entrepreneuriat féminin, à la découverte et aux rencontres. De 17h à 21h30, venez échanger avec des entrepreneures locales, découvrir leurs activités, leurs créations et leurs services dans une ambiance conviviale au Domaine du Mas Rouge à Vic-la-Gardiole.

Les Audacieuses vous invitent à une soirée dédiée à l’entrepreneuriat féminin, à la découverte et aux rencontres. De 17h à 21h30, venez échanger avec des entrepreneures locales, découvrir leurs activités, leurs créations et leurs services dans une ambiance conviviale au Domaine du Mas Rouge à Vic-la-Gardiole. Au programme stands, ateliers, dégustations, restauration sur place et animations. Un rendez-vous ouvert à tous, idéal pour soutenir les talents du territoire, partager un moment agréable entre amis ou en famille et faire de belles découvertes. .

30 Chemin de la Poule d’Eau Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie

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English :

Les Audacieuses invite you to an evening dedicated to women’s entrepreneurship, discovery, and networking. From 5:00 p.m. to 9:30 p.m., come chat with local female entrepreneurs and discover their businesses, creations, and services in a friendly atmosphere at the Domaine du Mas Rouge in Vic-la-Gardiole.

L’événement LA PREMIÈRE DES AUDACIEUSES DU BASSIN DE THAU Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau