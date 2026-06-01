Liverdun

Les Estivales fête de la musique

Place de la Cagnotte Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez retrouver l’ambiance chaleureuse de l’été en musique dans le cadre exceptionnel du parc du Château Corbin. De nombreux musiciens se succèderont dans des styles très éclectiques. Une magnifique soirée en vue !

L’association Sons et Vibrations favorise la découverte artistique pour tous. Ses musiciens encouragent les interactions et les rencontres à travers l’organisation d’ événements comme cette scène ouverte à Liverdun. Pour y participer c’est par ici (inscription jusqu’au 3 juin).

Samedi 20 juin à 18h30 au Château Corbin gratuit.

Soirée en partenariat avec la Médiathèque Corbin, l’Esperluette et Sons et Vibrations.

La musique sera en fête à Liverdun dans d’autres lieux à l’initiative d’associations ou de commerçants comme Le P’tit Mécano.Tout public

.

Place de la Cagnotte Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the warm atmosphere of summer music in the exceptional setting of the Château Corbin park. A host of eclectic musicians will be performing. A magnificent evening in store!

The Sons et Vibrations association promotes artistic discovery for all. Its musicians encourage interaction and encounters by organizing events like this open stage in Liverdun. To take part, click here (registration deadline June 3).

Saturday June 20 at 6:30pm at Château Corbin free.

Evening in partnership with Médiathèque Corbin, Esperluette and Sons et Vibrations.

Music will also be celebrated in Liverdun at other venues organized by associations and merchants such as Le P’tit Mécano.

L’événement Les Estivales fête de la musique Liverdun a été mis à jour le 2026-06-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY