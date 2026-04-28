Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac
Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac mardi 4 août 2026.
Bergerac
Les Estivales | Les terrasses musicales
Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Retrouvez cet été les Terrasses Musicales de Bergerac !
De nombreux concerts en cœur de ville, que vous pourrez savourez autour d’un verre, d’un repas… Ou même les deux dans les restaurateurs à proximité !
Venez découvrir le groupe 3 Foy We le mardi 04 Août!
Concerts gratuit, à partir de 20h. .
Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Les Estivales | Les terrasses musicales
L’événement Les Estivales | Les terrasses musicales Bergerac a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides