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Les Estiv’Arts Atelier autour de la laine Martinet

Les Estiv’Arts Atelier autour de la laine Martinet lundi 20 juillet 2026.

Adresse : 5, Lieu-dit La Thibaudière

Ville : 85150 Martinet

Département : Vendée

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Martinet

Les Estiv’Arts Atelier autour de la laine

5, Lieu-dit La Thibaudière Martinet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-11

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5, Lieu-dit La Thibaudière Martinet 85150 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Les Estiv’Arts Atelier autour de la laine Martinet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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