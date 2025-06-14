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Les Estiv’Arts Atelier couture Création d’une trousse de toilette Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche

Les Estiv’Arts Atelier couture Création d’une trousse de toilette Rue des Sables Beaulieu-sous-la-Roche vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Rue des Sables

Adresse : Cour des Arts

Ville : 85190 Beaulieu-sous-la-Roche

Département : Vendée

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Beaulieu-sous-la-Roche

Les Estiv’Arts Atelier couture Création d’une trousse de toilette

Rue des Sables Cour des Arts Beaulieu-sous-la-Roche Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:00:00
fin : 2026-07-31 16:00:00

Date(s) :
2026-07-31

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Rue des Sables Cour des Arts Beaulieu-sous-la-Roche 85190 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 05 90 49  contact@achards-tourisme.com

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English :

L’événement Les Estiv’Arts Atelier couture Création d’une trousse de toilette Beaulieu-sous-la-Roche a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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