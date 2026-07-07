Les Étonnants Patrimoines Atelier Vachement tachetées ! pour les petits 38 Boulevard Pasteur Lisieux

Informations pratiques

Lisieux

Les Étonnants Patrimoines Atelier Vachement tachetées ! pour les petits

38 Boulevard Pasteur 38 Boulevard Louis Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:30:00

fin : 2026-10-30 16:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Après une petite visite de l’exposition Du pré à l’œuvre, parents et enfants (6-12 ans) sont invités à réaliser un petit inventaire dessiné de races de vaches.

Après une petite visite de l’exposition Du pré à l’œuvre, parents et enfants (6-12 ans) sont invités à réaliser un petit inventaire dessiné de races de vaches. .

38 Boulevard Pasteur 38 Boulevard Louis Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Les Étonnants Patrimoines Atelier Vachement tachetées ! pour les petits

After a brief tour of the exhibition *From Field to Farm*, parents and children (aged 6–12) are invited to create a small illustrated guide to different breeds of cows.

L’événement Les Étonnants Patrimoines Atelier Vachement tachetées ! pour les petits Lisieux a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Lisieux Normandie Tourisme