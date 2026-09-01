Les Étonnants Patrimoines La mode des tout-petits Vire Normandie
mercredi 30 septembre 2026 · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
Les Étonnants Patrimoines La mode des tout-petits
Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:15:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-21
Matières, chaussettes et comptines… le vêtement à hauteur d’enfant ! Temps familial pour les 3-6 ans (petits frères et sœurs bienvenus), proposé dans le cadre de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914). Réservation conseillée. .
Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr
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English : Les Étonnants Patrimoines La mode des tout-petits
L’événement Les Étonnants Patrimoines La mode des tout-petits Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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