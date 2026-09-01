Informations pratiques

Vire Normandie

Les Étonnants Patrimoines La mode des tout-petits

Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:15:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-21

Matières, chaussettes et comptines… le vêtement à hauteur d’enfant ! Temps familial pour les 3-6 ans (petits frères et sœurs bienvenus), proposé dans le cadre de l’exposition Sois belle. Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914). Réservation conseillée. .

Square du Chanoine Jean Héroult Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 66 50 accueilmusee@virenormandie.fr

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English : Les Étonnants Patrimoines La mode des tout-petits

L’événement Les Étonnants Patrimoines La mode des tout-petits Vire Normandie a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie