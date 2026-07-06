Informations pratiques

Lisieux

Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits

38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 10:00:00

fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Après une petite visite de l’exposition Du pré à l’œuvre, parents et enfants (3-6 ans) sont invités à réaliser un petit inventaire dessiné de races de vaches.

Après une petite visite de l’exposition Du pré à l’œuvre, parents et enfants (3-6 ans) sont invités à réaliser un petit inventaire dessiné de races de vaches. .

38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits

After a brief tour of the exhibition *From Field to Farm*, parents and children (aged 3–6) are invited to draw a small collection of different breeds of cows.

L’événement Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits Lisieux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme