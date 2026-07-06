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Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits Lisieux

vendredi 30 octobre 2026 · Lisieux

Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits Lisieux

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
38 Boulevard Pasteur
Ville
14100 Lisieux
Département
Calvados
Tarif

Lisieux

Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits

38 Boulevard Pasteur Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-10-30 12:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Après une petite visite de l’exposition Du pré à l’œuvre, parents et enfants (3-6 ans) sont invités à réaliser un petit inventaire dessiné de races de vaches.
Après une petite visite de l’exposition Du pré à l’œuvre, parents et enfants (3-6 ans) sont invités à réaliser un petit inventaire dessiné de races de vaches.   .

38 Boulevard Pasteur Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70  polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits

After a brief tour of the exhibition *From Field to Farm*, parents and children (aged 3–6) are invited to draw a small collection of different breeds of cows.

L’événement Les Étonnants Patrimoines Vachement tachetées ! pour les tout-petits Lisieux a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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