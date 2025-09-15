Les évènements du conservatoire parisien Nadia et Lili Boulanger

Découvrez notre programmation culturelle et artistique ci dessous :

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger est un lieu d’enseignement artistique, de création et de partage. Membre du réseau des conservatoires municipaux parisiens, il accueille chaque année plus de 1 000 élèves, encadrés par une équipe pédagogique engagée et passionnée.

Depuis son installation rue Marguerite de Rochechouart, le Conservatoire s’est imposé comme un acteur culturel majeur du quartier, en dialogue constant avec les institutions artistiques et patrimoniales qui l’entourent. Il propose une formation riche et diversifiée en musique, danse et théâtre, ouverte à tous les publics, et attentive aux parcours singuliers.

Tout au long de l’année, le Conservatoire fait vibrer la vie locale à travers une programmation foisonnante : concerts, spectacles, masterclasses, projets participatifs… Chaque événement est une invitation à découvrir le talent de ses élèves et la vitalité de ses enseignements.

Nous vous souhaitons une belle découverte de cette nouvelle saison culturelle, placée sous le signe de la créativité, de l’émotion et du vivre-ensemble.

Au cœur du 9ᵉ arrondissement, le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger incarne l’excellence artistique et l’ouverture culturelle. Lieu d’apprentissage, de création et de rencontres, il rayonne bien au-delà de ses murs grâce à une programmation riche et inclusive, portée par l’énergie de ses élèves et de son équipe pédagogique. Cette nouvelle saison est une invitation à découvrir un conservatoire vivant, engagé et résolument tourné vers le partage.

Du lundi 15 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



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