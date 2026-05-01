Les événements du mois de mai à la Renverse La Renverse Saint-Suliac

Saint-Suliac

Les événements du mois de mai à la Renverse

La Renverse 26 Rue Besnier Saint-Suliac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30

Jeudi 7 mai 17h, Rendez-vous blabla plumes

Pierre-Olivier Babey vous propose un temps d’échange informel et d’entraide autour de la question Pourquoi est-ce difficile de s’atteler à l’écriture ? (même quand on en a envie) Renseignements 06 66 05 76 50.

Samedi 16 mai 10h à 20h, La cour de récré , marché de créateurs et artisans.

Organisé par les Récréatifs Cour du Grand Banc concert à 18h.

Samedi 23 mai 19h, concert piano-saxophone, Pierre-Antoine Piezanowski et Damien Fleau se rencontrent pour un projet en duo, entre jazz, ambient et exploration sonore. Leur musique mêle improvisation, textures électroniques et harmonies cinématographiques.

Un concert entre matière sonore et émotion pure, où l’instant devient le coeur de la création, à La Renverse, 45 min.

Prix libre, apéro-grignotage sur place.

Samedi 30 mai, Le Grand banquet

L’association du Grand Banc vous propose une occasion gourmande de se rencontrer, entre voisins proches et éloignés, sur le mode de l’auberge espagnole, dans la cour du tiers-lieu.

Contact bonjour@larenverse.bzh 02 22 66 47 10 .

La Renverse 26 Rue Besnier Saint-Suliac 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 22 66 47 10

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L’événement Les événements du mois de mai à la Renverse Saint-Suliac a été mis à jour le 2026-05-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel