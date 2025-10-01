Les évolutions de la notion d’hygiène en ville au prisme du mobilier urbain parisien (1830-1950) Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Les évolutions de la notion d’hygiène en ville au prisme du mobilier urbain parisien (1830-1950) Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris vendredi 6 février 2026.

Conférence par Louise THIROUX, doctorante contractuelle (École pratique des hautes études-PSL), chargée d’études et de recherche à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), en association avec le séminaire La région parisienne, territoires et culture.

Séminaire : La région parisienne, territoires et culture

Année universitaire 2025-2026.

Le vendredi 06 février 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Conférences gratuites, dans la limite des 90 places disponibles, sans réservation.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-06T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-06T13:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-06T10:00:00+02:00_2026-02-06T12:00:00+02:00

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

+33187026565 DAC-Archives-Valorisation@paris.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis