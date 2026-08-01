Informations pratiques

Saint-Denis-le-Ferment

Les expériences découvertes Rencontre avec l’alambic

Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez les secrets de la distillation lors d’une après-midi à la découverte des plantes médicinales

– Cueillette de la plante fraîche et connaissance sur ses bienfaits,

– Présentation et mise en route de l’alambic,

– Distillation et discussion autour du métier,

– Votre flacon d’hydrolat offert. .

Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com

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English : Les expériences découvertes Rencontre avec l’alambic

L’événement Les expériences découvertes Rencontre avec l’alambic Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-07-30 par Vexin Normand Tourisme