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AGENDA · Saint-Denis-le-Ferment

Soirée jeux Saint-Denis-le-Ferment

samedi 15 août 2026 · Saint-Denis-le-Ferment

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du Village
Ville
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Département
Eure
Tarif

Saint-Denis-le-Ferment

Soirée jeux

Place du Village Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Pour tous les âges.
Bar FMR et Food-Croque sur place.   .

Place du Village Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 05 94  mairiesaintdenisleferment@wanadoo.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme

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