AGENDA · Saint-Denis-le-Ferment
Soirée jeux Saint-Denis-le-Ferment
samedi 15 août 2026 · Saint-Denis-le-Ferment
Informations pratiques
Saint-Denis-le-Ferment
Soirée jeux
Place du Village Saint-Denis-le-Ferment Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Pour tous les âges.
Bar FMR et Food-Croque sur place. .
Place du Village Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 05 94 mairiesaintdenisleferment@wanadoo.fr
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English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme
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