Informations pratiques

Saint-Denis-le-Ferment

Soirée jeux

Place du Village Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Pour tous les âges.

Bar FMR et Food-Croque sur place. .

Place du Village Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 05 94 mairiesaintdenisleferment@wanadoo.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-07-29 par Vexin Normand Tourisme