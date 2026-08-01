Les expériences découvertes Rencontre avec l’alambic Saint-Denis-le-Ferment
jeudi 27 août 2026 · Saint-Denis-le-Ferment
Informations pratiques
Saint-Denis-le-Ferment
Les expériences découvertes Rencontre avec l’alambic
Saint-Denis-le-Ferment Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Découvrez les secrets de la distillation lors d’une après-midi à la découverte des plantes médicinales
– Cueillette de la plante fraîche et connaissance sur ses bienfaits,
– Présentation et mise en route de l’alambic,
– Distillation et discussion autour du métier,
– Votre flacon d’hydrolat offert. .
Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 95 10 38 12 aude@monjolibazarchampetre.com
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English : Les expériences découvertes Rencontre avec l’alambic
L’événement Les expériences découvertes Rencontre avec l’alambic Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-07-30 par Vexin Normand Tourisme