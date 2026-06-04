Festival du Vexin Normand Saint-Denis-le-Ferment
Festival du Vexin Normand Saint-Denis-le-Ferment samedi 12 septembre 2026.
Saint-Denis-le-Ferment
Festival du Vexin Normand
Église Saint-Denis-le-Ferment Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Trio Kalakou de la Renaissance au Fado portugais. C. Maucourant au chant, T. Van Walleghem à la guitare et L. Louvrier aux percussions. .
Église Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49 danielle.carmant@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival du Vexin Normand
L’événement Festival du Vexin Normand Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme
À voir aussi à Saint-Denis-le-Ferment (Eure)
- Fête de la peinture Saint-Denis-le-Ferment 14 juin 2026
- Atelier distillation Saint-Denis-le-Ferment 14 juin 2026