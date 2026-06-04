Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival du Vexin Normand Saint-Denis-le-Ferment

Festival du Vexin Normand Saint-Denis-le-Ferment samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Église

Ville : 27140 Saint-Denis-le-Ferment

Département : Eure

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Saint-Denis-le-Ferment

Festival du Vexin Normand

Église Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Trio Kalakou de la Renaissance au Fado portugais. C. Maucourant au chant, T. Van Walleghem à la guitare et L. Louvrier aux percussions.   .

Église Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 9 50 75 89 49  danielle.carmant@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival du Vexin Normand

L’événement Festival du Vexin Normand Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-06-04 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Saint-Denis-le-Ferment (Eure)