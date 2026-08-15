UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Denis-le-Ferment

Bistrot FMR Saint-Denis-le-Ferment

samedi 15 août 2026 · Saint-Denis-le-Ferment

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
27140 Saint-Denis-le-Ferment
Département
Eure
Tarif

Saint-Denis-le-Ferment

Bistrot FMR

Saint-Denis-le-Ferment Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.

Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes.   .

Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94  le-bistrotfmr@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bistrot FMR

L’événement Bistrot FMR Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-08-01 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Saint-Denis-le-Ferment (Eure)