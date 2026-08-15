Bistrot FMR Saint-Denis-le-Ferment
samedi 15 août 2026 · Saint-Denis-le-Ferment
Informations pratiques
Saint-Denis-le-Ferment
Bistrot FMR
Saint-Denis-le-Ferment Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Le concept ? Un bar mobile qui s’installe là où les villages n’ont plus de commerce pour recréer ces précieux moments de convivialité entre voisins. Que ce soit pour un café ou un verre en fin de journée, c’est l’occasion parfaite pour se retrouver et discuter.
Le Bistrot FMR fait une halte chaque semaine, dans des communes différentes. .
Saint-Denis-le-Ferment 27140 Eure Normandie +33 6 59 32 02 94 le-bistrotfmr@outlook.fr
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English : Bistrot FMR
L’événement Bistrot FMR Saint-Denis-le-Ferment a été mis à jour le 2026-08-01 par Vexin Normand Tourisme
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