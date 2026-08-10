Les expériences du Château de Simiane Château de Simiane Valréas

Informations pratiques

Valréas

Les expériences du Château de Simiane

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Tarif : 18 – 18 – EUR

Uniquement pour les nocturnes / gratuit en journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Le Château de Simiane à Valréas va se transformer en un étonnant laboratoire où se mêlent découvertes scientifiques, expériences électriques et phénomènes mystérieux. À travers une scénographie immersive, plongez dans l’atmosphère de la fin du 19ème.

.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Experiences at the Château de Simiane

The Château de Simiane in Valréas is set to be transformed into an astonishing laboratory where scientific discoveries, electrical experiments, and mysterious phenomena come together. Through an immersive exhibition, step back in time to the atmosphere of the late 19th century.

L’événement Les expériences du Château de Simiane Valréas a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes