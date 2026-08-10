Les expériences du Château de Simiane Château de Simiane Valréas
samedi 17 octobre 2026 · Château de Simiane · Valréas
Informations pratiques
Valréas
Les expériences du Château de Simiane
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : 18 – 18 – EUR
Uniquement pour les nocturnes / gratuit en journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Le Château de Simiane à Valréas va se transformer en un étonnant laboratoire où se mêlent découvertes scientifiques, expériences électriques et phénomènes mystérieux. À travers une scénographie immersive, plongez dans l’atmosphère de la fin du 19ème.
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Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr
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English : Experiences at the Château de Simiane
The Château de Simiane in Valréas is set to be transformed into an astonishing laboratory where scientific discoveries, electrical experiments, and mysterious phenomena come together. Through an immersive exhibition, step back in time to the atmosphere of the late 19th century.
L’événement Les expériences du Château de Simiane Valréas a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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