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Les explorateurs du numérique : pilotes de drone !, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

jeudi 13 août 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel

Les explorateurs du numérique : pilotes de drone !, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Médiathèque de Fréhel
Adresse
3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel
Ville
22240 Fréhel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif
Sur inscription

Les explorateurs du numérique : pilotes de drone ! Jeudi 13 août, 10h00, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00

Apprends à piloter un minidrone et à faire des figures acrobatiques… en 9 min top chrono !
Jeudi 13 août à 10h ou à 14h, à la médiathèque
Ados – sur inscription

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
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