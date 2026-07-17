Les explorateurs du numérique : pilotes de drone !, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Les explorateurs du numérique : pilotes de drone ! Jeudi 13 août, 10h00, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00

Apprends à piloter un minidrone et à faire des figures acrobatiques… en 9 min top chrono !

Jeudi 13 août à 10h ou à 14h, à la médiathèque

Ados – sur inscription

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]

Ton rendez-vous numérique des vacances !