Les explorateurs du numérique : pilotes de drone !, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
jeudi 13 août 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel
Informations pratiques
Les explorateurs du numérique : pilotes de drone ! Jeudi 13 août, 10h00, 14h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T10:00:00+02:00 – 2026-08-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T14:00:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00
Apprends à piloter un minidrone et à faire des figures acrobatiques… en 9 min top chrono !
Jeudi 13 août à 10h ou à 14h, à la médiathèque
Ados – sur inscription
Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0296415112 »}]
Ton rendez-vous numérique des vacances !
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Gaming Réalité virtuelle Rue de la Grande Abbaye Fréhel 17 juillet 2026
- Festival Low Tech Porte Ouverte Ecolieu Ker Eor Fréhel 17 juillet 2026
- Concert Anniversaire Siempre Latinos Rue de la Grande Abbaye Fréhel 17 juillet 2026
- Vide-Greniers Fréhel 19 juillet 2026
- Festival des 2 Caps Concert à la chapelle Saint-Sébastien Fréhel 20 juillet 2026