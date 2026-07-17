Soirée jeux, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Soirée jeux Vendredi 7 août, 18h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00

Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un moment de détente et de plaisir. Seul·e, entre amis ou en famille, vous allez vous amuser !

Vendredi 7 août de 18h à 20h, à la médiathèque

Tout public – entrée libre

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}]

On joue à la médiathèque !