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Soirée jeux, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

vendredi 7 août 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel

Soirée jeux, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Médiathèque de Fréhel
Adresse
3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel
Ville
22240 Fréhel
Département
Côtes-d'Armor
Tarif
Entrée libre

Soirée jeux Vendredi 7 août, 18h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00

Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un moment de détente et de plaisir. Seul·e, entre amis ou en famille, vous allez vous amuser !
Vendredi 7 août de 18h à 20h, à la médiathèque
Tout public – entrée libre

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}]
On joue à la médiathèque !

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