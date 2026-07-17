AGENDA · Fréhel
Soirée jeux, Médiathèque de Fréhel, Fréhel
vendredi 7 août 2026 · Médiathèque de Fréhel · Fréhel
Informations pratiques
Soirée jeux Vendredi 7 août, 18h00 Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T18:00:00+02:00 – 2026-08-07T20:00:00+02:00
Venez découvrir de nouveaux jeux et passer un moment de détente et de plaisir. Seul·e, entre amis ou en famille, vous allez vous amuser !
Vendredi 7 août de 18h à 20h, à la médiathèque
Tout public – entrée libre
Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}]
On joue à la médiathèque !
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Concert Anniversaire Siempre Latinos Rue de la Grande Abbaye Fréhel 17 juillet 2026
- Vide-Greniers Fréhel 19 juillet 2026
- Festival des 2 Caps Concert à la chapelle Saint-Sébastien Fréhel 20 juillet 2026
- Meurtre sur Pléherel Fréhel 21 juillet 2026
- Abeilles & Co Fréhel 21 juillet 2026