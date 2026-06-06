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Abeilles & Co Fréhel

Abeilles & Co Fréhel mardi 11 août 2026.

Adresse : Devant le camping du Pont de l'étang

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Fréhel

Abeilles & Co

Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Animation autour de la grande famille des hyménoptères abeilles, bourdons, guêpes et fourmis.
Atelier de 4 à 6 ans qui dure 1h15, limité à 5 enfants. Sans les adultes   .

Devant le camping du Pont de l’étang Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83 

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English :

L’événement Abeilles & Co Fréhel a été mis à jour le 2026-06-06 par Syndicat des Caps

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