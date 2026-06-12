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Don du sang Kasino Fréhel

Don du sang Kasino Fréhel mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Kasino

Adresse : 13 Boulevard de la Mer

Ville : 22240 Fréhel

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Fréhel

Don du sang

Kasino 13 Boulevard de la Mer Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:15:00
fin : 2026-07-29 18:45:00

Date(s) :
2026-07-29

Toute personne âgée de 18 à 70 ans en bonne santéeprésenter. Les personnes qui souhaitent se rendre sur la collecte doivent obligatoirement prendre rendez-vous sur le site don-desang.efs.sante.fr. Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité. Une collation sera servie à l’issue du don.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.   .

Kasino 13 Boulevard de la Mer Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Don du sang Fréhel a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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