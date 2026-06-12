Don du sang Kasino Fréhel
Don du sang Kasino Fréhel mercredi 29 juillet 2026.
Fréhel
Don du sang
Kasino 13 Boulevard de la Mer Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:15:00
fin : 2026-07-29 18:45:00
Date(s) :
2026-07-29
Toute personne âgée de 18 à 70 ans en bonne santéeprésenter. Les personnes qui souhaitent se rendre sur la collecte doivent obligatoirement prendre rendez-vous sur le site don-desang.efs.sante.fr. Se munir obligatoirement d’une pièce d’identité. Une collation sera servie à l’issue du don.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation. .
Kasino 13 Boulevard de la Mer Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Don du sang Fréhel a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Fréhel (Côtes-d'Armor)
- Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel 24 juin 2026
- Gaming Le Vaillant Petit Page Rue de la Grande Abbaye Fréhel 24 juin 2026
- Atelier numérique : Créer des images avec l’IA, Médiathèque de Fréhel, Fréhel 25 juin 2026
- Bébé Bouquine Rue de la Grande Abbaye Fréhel 27 juin 2026
- Vide-Greniers Fréhel 28 juin 2026