Le nez en balade à la découverte des odeurs de la nature Allée de Diane Fréhel
Le nez en balade à la découverte des odeurs de la nature Allée de Diane Fréhel jeudi 30 juillet 2026.
Fréhel
Le nez en balade à la découverte des odeurs de la nature
Allée de Diane A l’entrée de la vallée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Balade ludique autour d’un sens, essentiel mais sous utilisé l’odorat. Découvrez les stratégies des animaux et venez apprivoiser les pouvoirs de votre nez !
A partir de 5 ans. .
Allée de Diane A l’entrée de la vallée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Le nez en balade à la découverte des odeurs de la nature Fréhel a été mis à jour le 2026-05-27 par Syndicat des Caps
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