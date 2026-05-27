Le nez en balade à la découverte des odeurs de la nature Allée de Diane Fréhel

Fréhel

Le nez en balade à la découverte des odeurs de la nature

Allée de Diane A l’entrée de la vallée de Diane Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Balade ludique autour d’un sens, essentiel mais sous utilisé l’odorat. Découvrez les stratégies des animaux et venez apprivoiser les pouvoirs de votre nez !

A partir de 5 ans. .

Allée de Diane A l’entrée de la vallée de Diane Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

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English :

L’événement Le nez en balade à la découverte des odeurs de la nature Fréhel a été mis à jour le 2026-05-27 par Syndicat des Caps