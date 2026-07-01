Informations pratiques

Fréhel

Lire à la Plage

Plage de Sables d’or les pins Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

La Bibliothèque les pieds dans le sable

Rendez-vous chaque jeudi après-midi pour emprunter un livre à lire sur sa serviette, écouter une histoire ou jouer à un jeu face à la mer. .

Plage de Sables d’or les pins Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Lire à la Plage Fréhel a été mis à jour le 2026-07-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme