Les Expos d’été du château de la Trémolière , 16ème édition Le Bourg Anglards-de-Salers

Anglards-de-Salers

Les Expos d’été du château de la Trémolière , 16ème édition

Le Bourg Château de la Trémolière Anglards-de-Salers Cantal

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

10 pers. minimum

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01

Pour la seizième édition du cycle des Expos d’été le château de la Trémolière, présentera une exposition de l’artiste plasticienne Astrid DE LA FOREST

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Le Bourg Château de la Trémolière Anglards-de-Salers 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes mairie@anglards-de-salers.fr

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English : Les Expos d’été du château de la Trémolière , 16ème édition

For the sixteenth edition of the Expos d’été cycle, Château de la Trémolière will present an exhibition by visual artist Astrid DE LA FOREST

L’événement Les Expos d’été du château de la Trémolière , 16ème édition Anglards-de-Salers a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Salers