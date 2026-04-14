Visite libre du jardin, Château de la Trémolière et verger de Déduit, Anglards-de-Salers

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Château de la Trémolière et verger de Déduit Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Visite libre

Château de la Trémolière et verger de Déduit Rue du Château de la Tremoliere, 15380 Anglards-de-Salers, France Anglards-de-Salers 15380 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33471400572 https://www.lechateaudelatremoliere.fr Jardin contemporain d’inspiration médiévale. Jardin clos de murs en pierre sèche né du mariage entre l’imaginaire pictural de la collection de tapisseries « le Bestiaire Fantastique » et l’imaginaire littéraire « le roman de la rose ». Le visiteur viendra à la rencontre du propriétaire Déduit et poursuivra son chemin en traversant des enclos successifs qui le conduiront à une fontaine où il apercevra le reflet de la rose.

Visite libre

©phdelestre