Les fables de mon moulin!, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Les fables de mon moulin! Dimanche 15 mars, 14h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T14:30:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T14:30:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

Dimanche 15 mars de 14h30 à 17h30, plongez dans les contes et légendes avec un labyrinthe géant, un atelier et un spectacle gratuits et pour toute la famille !

Au programme :

– Labyrinthe géant

– Atelier fabrication de lutins en récup’

– Spectacle Fontaine aux Fables – tout public à partir de 6 ans – plusieurs représentations tout l’après-midi.

Un faune tout droit sorti des bois joue les Fables les plus connues en interprétant chaque animal et insecte du récit.

Visite guidée

Visite d’un moulin toutes les 20 minutes. Chaque créneau est limité à 15 personnes. Sur inscription sur place.

Sur le site, deux moulins du 18e siècle à la mécanique intacte : un moulin à farine et un moulin à huile. Notre guide vous emmène à l’intérieur de ces deux édifices majestueux et vous explique le fonctionnement de ces véritables usines de bois !

Les ailes du moulin à huile tourneront tout après-midi si le temps le permet!

Le musée

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie et une collection unique d’outils et de machines pour présenter les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Casques de réalité virtuelle

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine.

Musée des Moulins – Jean Bruggeman
Rue Albert Samain
59650 Villeneuve d'Ascq
Villeneuve-d'Ascq 59650 Cousinerie
Nord Hauts-de-France
03 20 05 49 36
https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/
https://www.facebook.com/museedesmoulins

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Ville de Villeneuve d’Ascq