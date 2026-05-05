LES FABRETTES DU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu
LES FABRETTES DU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu jeudi 4 juin 2026.
Luc-sur-Orbieu
LES FABRETTES DU CHÂTEAU DE LUC
Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04 23:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Les Fabrettes du Château de Luc.
La famille Fabre vous donne rendez-vous à l’occasion des fabrettes, pour partager un moment convivial et généreux au Château de Luc !
LES FABRETTES reviennent en 2026 !
Sous les guirlandes lumineuses, entre barriques et longues tablées, profitez d’une ambiance festive, gourmande et chaleureuse, ouverte à tous amis, familles, enfants et voyageurs dans le Languedoc… tout le monde est bienvenu !
Au programme Foodtrucks et concert viendront enchanter votre soirée !
Ce soir Les Vraisemblants.
Informations pratiques:
-Réservation possible pour une table assise par téléphone
-Apportez votre verre à vin ou achetez le sur place 5€ le verre + 1 conso
Une soirée simple, joyeuse et authentique dans un cadre unique ! Venez vivre l’esprit guinguette au Château de Luc !
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Avenue Jean Moulin Luc-sur-Orbieu 11200 Aude Occitanie +33 6 31 01 73 09 oeunotourisme@famille-fabre.com
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English :
Les Fabrettes du Château de Luc.
The Fabre family invites you to share a convivial and generous moment at Château de Luc!
LES FABRETTES return in 2026!
Under garlands of lights, between barrels and long tables, enjoy a festive, gourmet and warm atmosphere, open to all: friends, families, children and travelers in the Languedoc… everyone is welcome!
On the program: Foodtrucks and live music will enchant your evening!
Tonight: Les Vraisemblants.
Practical info:
-Table reservations by phone
-Bring your own wine glass or buy on site: 5? per glass + 1 drink
A simple, joyful and authentic evening in a unique setting! Come and experience the guinguette spirit at Château de Luc!
L’événement LES FABRETTES DU CHÂTEAU DE LUC Luc-sur-Orbieu a été mis à jour le 2026-05-05 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
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