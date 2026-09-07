Les failles du temps, Médiathèque de Bréviandes, Bréviandes

Informations pratiques

Les failles du temps 2 et 3 octobre Médiathèque de Bréviandes Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

En ce début de mois, une tempête violente à eu lieu. Trois éclairs violets ont zébré le ciel. Ce qui a provoqué trois déchirures dans le temps et dans l’espace. Dans plusieurs médiathèques du réseau, quelque chose a mal tourné. Lors de cette mystérieuse tempête électrique, les livres se sont mis à vibrer… puis à s’ouvrir seuls. Depuis, trois failles temporelles se sont formées entre les rayonnages libérant des fragments d’histoires qui n’auraient jamais dû se croiser. Des chevaliers errent près des bandes dessinées. Des créatures antiques rôdent entre les documentaires. Et des héros du futur cherchent désespérément à réparer le passé. Le temps lui-même est devenu instable.

Vous êtes recruté comme gardien.ne des histoires.

Mais attention… Chaque faille possède ses propres règles, ses propres dangers… et ses propres secrets.

Médiathèque de Bréviandes 8 rue d’hautefeuille, 10450 BREVIANDES Bréviandes 10450 Aube Grand Est 03 25 49 29 78 La Médiathèque de Bréviandes est un espace culturel, de loisirs et de vie moderne ouvert à tous. Intégrée au réseau des bibliothèques de Troyes Champagne Métropole, elle propose de nombreux services allant de la lecture publique aux activités créatives et numériques. Nos horaires d’ouverture :

Lundi : 14h00 – 18h00

Mardi : 14h00 – 18h00

Mercredi : 09h00 – 12h00 et 14h00 – 18h00

Jeudi : Fermé

Vendredi : 14h00 – 18h00

Samedi : 09h00 – 12h00

Dimanche : Fermé

Biblis en folie 2026

©edenSAUTRON-HILL