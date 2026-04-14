Les falaises de Port-en-Bessin, Digue Est du port, Port-en-Bessin-Huppain
Les falaises de Port-en-Bessin, Digue Est du port, Port-en-Bessin-Huppain lundi 13 juillet 2026.
Les falaises de Port-en-Bessin 13 juillet et 25 août Digue Est du port Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T16:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T16:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Venez longer les falaises de Port-en-Bessin pour y découvrir les dépôts marins âgés d’environ 166 millions d’années, son platier rocheux plus âgé montrant quelques fossiles d’animaux marins. Comprenez pourquoi il y a des résurgences d’eau douce à cet endroit.
(1-3km/1h) – Niveau 1
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Venez longer les falaises de Port-en-Bessin pour y découvrir les dépôts marins âgés d’environ 166 millions d’années, son platier rocheux plus âgé montrant quelques fossiles d’animaux marins. Compr…
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