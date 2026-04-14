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Les falaises de Port-en-Bessin, Digue Est du port, Port-en-Bessin-Huppain

Les falaises de Port-en-Bessin, Digue Est du port, Port-en-Bessin-Huppain

Les falaises de Port-en-Bessin, Digue Est du port, Port-en-Bessin-Huppain lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Digue Est du port

Adresse : Digue Est du portPas de descriptionPORT-EN-BESSIN-HUPPAIN

Ville : 14520 Port-en-Bessin-Huppain

Département : Calvados

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Les falaises de Port-en-Bessin 13 juillet et 25 août Digue Est du port Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T16:00:00+02:00 – 2026-07-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T16:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Venez longer les falaises de Port-en-Bessin pour y découvrir les dépôts marins âgés d’environ 166 millions d’années, son platier rocheux plus âgé montrant quelques fossiles d’animaux marins. Comprenez pourquoi il y a des résurgences d’eau douce à cet endroit.
(1-3km/1h) – Niveau 1

Digue Est du port Digue Est du portPas de descriptionPORT-EN-BESSIN-HUPPAIN Port-en-Bessin-Huppain 14520 Port-en-Bessin Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « info@paleospace-villers.fr »}]
Venez longer les falaises de Port-en-Bessin pour y découvrir les dépôts marins âgés d’environ 166 millions d’années, son platier rocheux plus âgé montrant quelques fossiles d’animaux marins. Compr…

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