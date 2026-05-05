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Les falaises des Confessionnaux entre Luc et Lion-sur- Mer, Est de Luc, à l’intersection route de Lion, rue du Goulet, Luc-sur-Mer

Les falaises des Confessionnaux entre Luc et Lion-sur- Mer, Est de Luc, à l’intersection route de Lion, rue du Goulet, Luc-sur-Mer

Les falaises des Confessionnaux entre Luc et Lion-sur- Mer, Est de Luc, à l’intersection route de Lion, rue du Goulet, Luc-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Est de Luc, à l'intersection route de Lion, rue du Goulet

Adresse : Est de Luc, à l'intersection route de Lion, rue du Goulet LUC-SUR-MER

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Les falaises des Confessionnaux entre Luc et Lion-sur- Mer 8 juillet et 11 août Est de Luc, à l’intersection route de Lion, rue du Goulet Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T16:00:00+02:00 – 2026-08-11T17:00:00+02:00

Dans le cadre de la création d’une future Réserve naturelle Nationale sur des espaces côtiers jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers sur mer vous propose une découverte des principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables.
Venez longer la plage entre Luc et Lion sur mer jusqu’aux fameux confessionnaux creusés par les vagues et qui font la renommée du site.
La grande richesse fossile des falaises et la préservation des figures sédimentaires dans le calcaire permettent de reconstituer l’environnement tel qu’il était au Bathonien, il y a environ 165 millions d’années !
(1-3km/1h) – Niveau 1

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Venez longer la plage entre Luc et Lion sur mer jusqu’aux fameux confessionnaux creusés par les vagues et qui font la renommée du site. (1-3km/1h) – Niveau 1

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