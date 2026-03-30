Les Fanfarons

Rues du village Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Dans la plus pure tradition des ferias, les rues déborderont de musiciens plus déjantés les uns que les autres n’ayant qu’une idée en tête souffler et souffler dans leurs instruments… Restauration et buvette sur place !

.

Rues du village Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the purest tradition of ferias, the streets will be overflowing with musicians, each one crazier than the last, with only one thing on their minds: blowing and blowing in their instruments… Food and refreshments on site!

L’événement Les Fanfarons Thoissey a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre