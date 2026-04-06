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LES FATALS PICARDS LE MeM – RENNES Rennes

LES FATALS PICARDS LE MeM – RENNES Rennes

LES FATALS PICARDS LE MeM – RENNES Rennes samedi 3 avril 2027.

Lieu : LE MeM - RENNES

Adresse : La PiverdiERE

Ville : 35000 Rennes

Département : 35

Début : 2027-04-03

Fin : 2027-04-03

Heure de début : 20:00

LES FATALS PICARDS Début : 2027-04-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE MeM – RENNES La PiverdiERE 35000 Rennes 35

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