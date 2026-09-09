Les Fatals Picards Troyes
vendredi 21 mai 2027 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Les Fatals Picards
Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : 26 – 26 – 26 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 20:00:00
fin : 2027-05-21
Date(s) :
2027-05-21
Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 exagérer, c’est commencer d’inventer .
Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55
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English :
L’événement Les Fatals Picards Troyes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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