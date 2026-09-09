Informations pratiques

Troyes

Les Fatals Picards

Chapelle Argence Troyes Aube

Tarif : 26 – 26 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-21

Date(s) :

2027-05-21

Au fil des années, Les Fatals Picards ont fait de la scène leur aire de jeux, leur milieu naturel, le lieu de tous les possibles, le creuset de cette alchimie si particulière qui leur permet de fondre, en un tout déjanté et pourtant si cohérent le rock, la chanson française, l’humour, le second degré, l’engagement politique mais sans l’embrigadement primaire. Les rater sur cette tournée reviendrait un peu à rater sa vie… Dit comme ça, ça peut paraitre un peu exagéré, mais comme le disait je ne sais plus qui à propos de je ne sais plus quoi en Mai 68 exagérer, c’est commencer d’inventer .

Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

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English :

L’événement Les Fatals Picards Troyes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne