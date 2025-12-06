Les Féériques de Noël au Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers

Les Féériques de Noël au Château de la Mothe-Chandeniers

4 Route de Roiffé Les Trois-Moutiers Vienne

Début : 2026-12-05

fin : 2027-01-03

2026-12-05

Rendez-vous incontournable de la fin d’année, Les Féériques de Noël offriront à nouveau un parcours enchanteur au coeur des illuminations, décors et créatures féeriques.

Une programmation complète sera annoncée à l’automne 2026, mais la promesse reste la même un moment magique à partager en famille ou entre amis. .

