Les Féériques de Noël au Château de la Mothe-Chandeniers Les Trois-Moutiers

Les Féériques de Noël au Château de la Mothe-Chandeniers
4 Route de Roiffé Les Trois-Moutiers Vienne
Début : 2026-12-05
fin : 2027-01-03
2026-12-05
Rendez-vous incontournable de la fin d’année, Les Féériques de Noël offriront à nouveau un parcours enchanteur au coeur des illuminations, décors et créatures féeriques.
Une programmation complète sera annoncée à l’automne 2026, mais la promesse reste la même un moment magique à partager en famille ou entre amis. .
86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 37 24 35
