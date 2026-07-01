Les femmes du Jardin Botanique de Genève, Jardin Botanique de Genève, Chambésy

Informations pratiques

Les femmes du Jardin Botanique de Genève Dimanche 13 septembre, 14h00, 15h30 Jardin Botanique de Genève

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T15:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

L’histoire des jardins botaniques met souvent les hommes au premier plan. Pourtant, les femmes ont également marqué ces institutions ainsi que la botanique de leur empreinte. Cette visite explore la contribution des femmes à la botanique et à notre institution.

Dans notre herbier, des échantillons témoignent des activités botaniques de femmes telles que Jeanne Barret (1740-1807) ou Sofia Topali (1900-1944). Notre bibliothèque contient également de nombreuses œuvres crées par des femmes du monde entier.

Aujourd’hui, les jardinières représentent environ la moitié de l’équipe de notre jardin et nos nombreuses scientifiques font avancer, chaque jour, notre connaissance du monde végétal et fongique par leurs recherches.

Inscription à partir du 26 août.

Jardin Botanique de Genève Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy 1202 https://www.jardinbotaniquegeneve.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/manifestations/manifestations-detail/le-jardin-botanique-de-geneve-au-feminin/ »}] Plusieurs points d’entrée permettent d’accéder au Jardin Botanique de Genève:

1) Place Albert-Thomas

2) Avenue de la Paix 4 (Sécheron)

3) Chemin de l’Impératrice 1

4) Par les quais de la Rive droite

Jardinières, scientifiques, exploratrices, artistes, conservatrices et visiteuses : faites connaissances avec les femmes qui ont marqué l’histoire du Jardin Botanique de Genève et de la discipline.

Jardin Botanique de Genève