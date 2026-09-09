Les Femmes ont toujours raison* Les Hommes n’ont jamais tort Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac
dimanche 22 novembre 2026 · Centre des Congrès de Haute-Saintonge · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Les Femmes ont toujours raison* Les Hommes n’ont jamais tort
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 15:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Spectacle au Centre des Congrès à Jonzac Les femmes ont toujours raison…
.
Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 92 62 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Show at the Centre des Congrès in Jonzac: Women are always right…
L’événement Les Femmes ont toujours raison* Les Hommes n’ont jamais tort Jonzac a été mis à jour le 2026-04-20 par CDC de Haute Saintonge
À voir aussi à Jonzac (Charente-Maritime)
- Concert Chorale Tapage Instant musical Théâtre du Château Jonzac 9 septembre 2026
- Visite sensorielle Un Châtelet, cinq sens, mille émotions Office de tourisme de Jonzac Jonzac 10 septembre 2026
- Concert caritatif Apé’Rose 3ème édition Thermes de Jonzac Jonzac 12 septembre 2026
- Trail semi urbain Parc des Expositions Jonzac 13 septembre 2026
- Bourse multi-collections rue du château Jonzac 13 septembre 2026