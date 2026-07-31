AGENDA · Treize-Septiers
LES FERMES DE LA GOURINIERE Journées du Patrimoine Treize-Septiers
samedi 19 septembre 2026 · Treize-Septiers
Informations pratiques
Treize-Septiers
LES FERMES DE LA GOURINIERE Journées du Patrimoine
Treize-Septiers Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
.
Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 94 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement LES FERMES DE LA GOURINIERE Journées du Patrimoine Treize-Septiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Terres de Montaigu