UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Treize-Septiers

LES FERMES DE LA GOURINIERE Journées du Patrimoine Treize-Septiers

samedi 19 septembre 2026 · Treize-Septiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Ville
85600 Treize-Septiers
Département
Vendée
Tarif

Treize-Septiers

LES FERMES DE LA GOURINIERE Journées du Patrimoine

Treize-Septiers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

  .

Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 15 94 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement LES FERMES DE LA GOURINIERE Journées du Patrimoine Treize-Septiers a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Terres de Montaigu